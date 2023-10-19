احتشاد متظاهرين يهود ببهو الكونجرس للمطالبة بوقف التصعيد في غزة

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية، لقطات تظهر احتشاد عدد من اليهود داخل بهو الكونجرس الأمريكي للمطالبة بوقف التصعيد ضد المدنيين في قطاع غزة.

فيما حدثت بعض المصادمات بين الشرطة وعددا من المتظاهرين قبل عملية الاقتحام، وتم اعتقال البعض، فيما أخرجت الشرطة الأمريكية باقي المتظاهرين، الذين يتمركزون الآن أمام مبنى الكونجرس.

وشهدت عددا من عواصم الدول العربية والأوروبية، المظاهرات المنددة بالحرب التي تشنها قوات الاحتلال، على الفلسطينيين في قطاع غزة، وبشكل خاص بعد المجزرة التي نفذتها، أمس، على مستشفى المعمداني الواقعة وسط القطاع، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد وخلفت مئات الجرحى حتى الآن.

فيما تنفذ طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، الآن، حزاما ناريا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من إعلان هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء، عن انتهاء الجيش الإسرائيلي من الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

كما ذكرت القناة 12 العبرية أن أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غزة.