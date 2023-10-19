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أعداد جريدة الشروق
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فريق طبي من الصحة يتفقد عددا من الوحدات الصحية في قنا

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 12:19 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 12:19 ص

تفقد فريق مركزي من الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، اليوم، عددًا من الوحدات الصحية بمركز قوص بهدف تقييم الوضع الصحي، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضي المترددين على الوحدات الصحية، ووضع حل لانتشار حمى الضنك بإحدى القرى.

وأكد وكيل صحة قنا الدكتور محمد يحيي بدران، أنه عقب مرور اللجنة عقدت اجتماع قيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

وأوضح بدران، أن الفريق عرض تقرير المرور الخاص بالوحدات الصحية بمركز قوص ومدى تقديم الرعاية الصحية المقدمة بها، لافتًا إلى أن الفريق أكد ضرورة تواجد الفريق الطبي المناوب بالوحدات الصحية، وتوافر أرصدة كافية من الأدوية وأدوية الطوارئ.

وشدد الفريق الطبي بوزارة الصحة، على ضرورة تطبيق تنفيذ بروتوكولات مكافحة العدوى بالوحدات وتقديم الخدمات الرئاسية المختلفة، مع التأكد على توافر وسائل تنظيم الأسرة والتوعية الصحية اللازمة للمواطنين تجنبا لانتقال الأمراض.

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