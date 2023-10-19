أمريكا تعتزم تقديم قذائف مدفعية لإسرائيل كانت مخصصة لأوكرانيا

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال مئات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملميترا، لإسرائيل كانت مخصصة في البداية إلى أوكرانيا من مخزونات الطوارئ الأمريكية، وذلك قبل عدة أشهر، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين.



وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغتا نظيراتهما في الولايات المتحدة بحاجتهما العاجلة لقذائف مدفعية، للاستعداد لاجتياح بري في غزة، وتصعيد محتمل للحرب من جانب حزب الله اللبناني على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



كانت الذخيرة المخصصة لأوكرانيا، جزءا من مخزونات سلاح أمريكية، جرى الإبقاء عليها في إسرائيل في إطار اتفاق بين البلدين.



ولا يحق الوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة سوى عناصر الجيش الأمريكي. ووفقا للاتفاق بين البلدين، تستطيع إسرائيل استخدام الذخيرة في سيناريو حرب بطلب في وقت قصير، وموافقة الولايات المتحدة، وفقا لأكسيوس.



وتم منح إسرائيل ذخيرة خلال حربها مع لبنان في عام 2006، وأيضا خلال الصراع في غزة عام 2014.



وقال مسئولون أمريكيون إن تحويل طريق القذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل لن يكون له تأثير فوري على قدرة أوكرانيا في محاربة القوات الروسية.



لكن لم يتضح ما إذا كانت الإمدادات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا قد تتعرض لضغوط إذا ما أصبحت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، صراعا إقليميا أكبر.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب خلال زيارته أمس الأربعاء لإسرائيل عن تعاطفه مع الإسرائيليين في مواجهة حماس، مضيفا "أنه من الضرورى بالنسبة لإسرائيل الحصول على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، مضيفا: "سوف نتأكد من حدوث ذلك، كما تعلمون".



وتابع: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن حماس لا تمثل جميع الشعب الفلسطيني، وأنها لم تجلب له سوى المعاناة".



كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن ارسالي حاملتي طائرت وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردا على الهجوم واسع النطاق على إسرائيل من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).