وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه إلى الأردن وإسرائيل ولبنان لإجراء مباحثات حول الأزمة في غزة

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بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس، جولة جديدة تشمل الأردن وإسرائيل ولبنان في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.

وقبل إقلاع الطائرة تعهدت بيربوك لإسرائيل اليوم "بتضامن غير قابل للتغيير" من جانب الحكومة الاتحادية، وأضافت: "القتال يسري ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين"، وأضافت في الوقت ذاته يعاني هؤلاء السكان بشدة.

وتابعت الوزيرة الألمانية أنها تعتزم الاستفادة من الجولة للعمل لأجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ومن بينهم ألمان.

ومن أجل تنسيق الدعم للسكان المدنيين في قطاع غزة، عينت بيربوك مبعوثا لأجل شئون المساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط.

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا أن بلادها مستعدة لتقديم مساعدة شاملة، وأشارت إلى أنه سيتم العمل بشكل مكثف على أن يتسنى للمواطنين الألمان الخروج من قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية تفترض أن عددا محدودا من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية يقيمون في قطاع غزة.