ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة لبنان بسبب توتر الوضع الأمني

طالبت وزارة الخارجية الألمانية، الرعايا الألمان وذويهم الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد بسبب الوضع الأمني المتوتر.

جاء ذلك وفقا لرسالة بعثت بها السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت عبر البريد الإلكتروني إلى المواطنين الألمان في لبنان.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، على هذه الرسالة التي حملت تنويها عن تحديث النصائح الخاصة بالسفر، والأمن الصادرة عن الخارجية الألمانية.

ووجهت الخارجية الألمانية، نصائح مشابهة بالمغادرة بالنسبة للرعايا الألمان الموجودين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبررت السفارة، في رسالتها المطالبة بمغادرة لبنان بالاحتجاجات وأعمال الشغب التي حدثت في العديد من المدن اللبنانية بعد قصف المستشفى المعمداني في غزة أول أمس الثلاثاء.

ونوهت السفارة، إلى توافر رحلات طيران تجارية من بيروت، وقالت للمواطنين الألمان:" استفيدوا من خيارات المغادرة هذه طالما كانت متاحة"، مؤكدة أيضا استخدام الرحلات الجوية التي تتوقف في قبرص أو تركيا أو دول أخرى في حال عدم توافر رحلات جوية مباشرة إلى ألمانيا.

وثمة تخوف من اندلاع الحرب على جبهتين في حال تدخل حزب الله في الصراع الدائر حاليا بين الكيان الصهيوني وحماس.

وكتبت الخارجية أن "الوضع الأمني في المنطقة شديد التقلب، وهناك اشتباكات عسكرية تقع بشكل متكرر في المنطقة الحدودية، ومن الممكن أن تستمر هذه الاشتباكات في التصاعد".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قد حذر خلال زيارته للعاصمة اللبانية بيروت، اليوم الخميس، من حدوث المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على دولة الاحتلال في السابع من الشهر الجاري.