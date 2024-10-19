قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض بالمزرعة 163 جنيها، في حين تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 180 إلى 185 جنيها بحد أقصى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كلمة حرة» المذاع عبر شاشة «الشمس»، أن البيض يباع بسعر الكيلو جرام في المزرعة.

وأوضح أن «الكرتونة التي تخرج من المزرعة بسعر 163 جنيها وتباع للمستهلك بأكثر من 180 جنيها وزنها كيلوجرامين، وكلما قل وزن الكرتونة في المزرعة انخفض سعرها».

وأشار إلى وجود نوع من البيض صغير الحجم يسمى «بيض البشاير»، تباع كرتونته بسعر أقل من سعر كرتونة البيض كبير الحجم، مشددا أن بيع «بيض البشاير» في السلاسل التجارية بأسعار مختلفة لا يتعلق بالشعبة.

وتابع: «البيض يباع بالفعل بالكيلو في المزرعة، ومن المفترض أن يشتريه المستهلك بالكيلو»، موضحا أن وزن الكرتونة يكون مكتوبا عليها.

وطالب نبيل، بوضع معادلة سعرية من خلال تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية باتخاذ القرار؛ للمشاركة في وضع معادلة سعرية للبيض، مثلما هو متبع في جميع الدول ، مشيرا إلى أن سعر البيض في الخارج ثابت على مدار العام بفضل اعتمادهم على المعادلة السعرية.

واختتم قائلا: «مصر تمر بظروف رهيبة على جميع حدودها، لازم نفهم أن عندنا تحديات قوية، وكون أن سعر البيض ثابت وأسعار المدخلات بتزيد؛ معنى ذلك أن البيض بيرخص».