مستوطنون يحرقون منازل وممتلكات لفلسطينيين في نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، ثلاثة منازل فلسطينية ومزرعة للدواجن وأراضي زراعية، في قرية جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين أحرقوا اليوم السبت، 3 منازل ومزرعة دواجن وأراضي زراعية في قرية جالود، جنوب نابلس، شمالي الضفة".

ونقلت عن رئيس مجلس القرية، رائد حج محمد، قوله إن "مستعمرين (إسرائيليين) هاجموا الجهة الشرقية من القرية وأشعلوا النيران بـ3 منازل ومزرعة دواجن وأراض زراعية في محيطها".

وأضاف أن المستوطنين احتجزوا عددا من الأهالي لفترة، فيما لم تتمكن عدة عائلات كانت تقطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة، من الوصول إلى منازلها بسبب النيران.