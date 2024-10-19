عمر جابر يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز

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تقرر حضور عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمؤتمر الصحفي الذي سيُعقد عصر اليوم رفقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.