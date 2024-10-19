الاحتلال ينشر فيديو مزعوما للسنوار في أحد الأنفاق قبل ساعات من طوفان الأقصى

نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو زعم أنه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعد الذي اغتالته قوة إسرائيلية في قطاع غزة قبل أيام.

والفيديو الذي التقط من كاميرا مراقبة مثبتة ويعود لقبل ساعات من بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي، أظهر السنوار يتحرك في أحد أنفاق غزة.

وادعى جيش الاحتلال، أن المقطع يوثق ما سماه هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت أرضي وقع تحت منزلهم، خلال ليلة السادس من أكتوبر في 2023.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العبري أفيخاي أدرعي: «السنوار، وأبناؤه وزوجته يهربون إلى النفق ويزودونه على مدار ساعات طويلة بغية التزود بأكياس الغذاء، والماء، والمخدات، وشاشة البلازما، والمراتب وغيرها من المنتجات الضرورية للمكوث لفترة طويلة».

وادعى أدرعي، أن السنوار لم يكترث قبل هجوم 7 أكتوبر إلا بنفسه وبعائلته، بينما أرسل من وصفهم المتحدث الإسرائيلي بأنهم مخربون لشن الهجوم، فيما قالت أردعي إن هذا الهجوم تسبب في خراب غزة وأهلها.

#عاجل تكشف صور جديدة للإرهابي المدعو #يحيى_السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلاً في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه.



في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت… pic.twitter.com/OGtNqCak59 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، قد قال إن تحركات يحيى السنوار خلال فترة الحرب كانت بين خان يونس ورفح (الواقعتين في جنوب قطاع غزة).

وخلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، زعم هاجاري أنهم تلقوا أسئلة في غزة عما إذا كان السنوار قد هرب إلى مصر وأنهم ردوا بأنه موجود في غزة وكان في المنطقة بين خان يونس ورفح.