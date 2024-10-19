مسئول إسرائيلي: إيران حاولت اغتيال نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول في الحكومة الإسرائيلية زعمه أن "إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو بطائرة بدون طيار من لبنان.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، أن "طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا ولكنه لم يكن متواجدًا هناك"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

واعترف جيش الاحتلال بأن طائرة بدون طيار أصابت مبنى في قيسارية شمالي نتانيا، بشكل مباشر، فيما اعترض طائرتين أخريين، أُطلقت من لبنان.

وافاد مصدر في مكتب نتنياهو حول انفجار الطائرة بدون طيار في قيسارية بأن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في المنزل هذا الصباح.

وبحسب التقارير، فإن هدف الهجوم بطائرة بدون طيار من لبنان باتجاه قيسارية كان مقر إقامة نتنياهو.

وأظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر طائرة بدون طيار انقضاضية قادمة من لبنان تحلّق بالقرب من مروحية إسرائيلية كانت تبحث عنها وذلك في مشهد نادر.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه " في الساعة الأخيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية ثلاث طائرات بدون طيار من لبنان حيث تم اعتراض طائرتين بينما أصابت الثالثة مبنى في مدينة كيساريا دون وقوع إصابات.