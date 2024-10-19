خفض البنك التجارى الدولي العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 0.5%، لتصبح 4.75% بدلًا من 5.25% شهريًا للشهادة الثلاثية و4.5% شهريًا بدلًا من 5% للشهادة الخماسية و3.5% شهريًا بدلًا من 4% للشهادة السباعية.

ويذكر أن الحد الأدنى لمبلغ الإيداع للحصول على شهادة الادخار الدولارية بمددها المختلفة 1000 دولار.

وسبق ان خفض بنكا الاهلي ومصر اكبر البنوك العامة حيث أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر خفض عائد الشهادات الدولارية إلى 8.5% و6.5%، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا بدلا من 9 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% سنويا بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي.

كما خفض بنك مصر العائد على شهادتي ادخار القمة و ايليت الدولارية لمدة ثلاث سنوات لتصبح 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.