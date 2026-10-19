تحسن ملحوظ في حالة الطقس بعد موجة من الأمطار بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة تحسنا طفيفا في حالة الطقس، اليوم الاثنين، مع سطوع الشمس على أغلب المدن بعد تعرض المحافظة لموجة من الطقس الممطر لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة عودة حركة الصيد للمراكب السريحة لليوم الواحد، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على المعديات النهرية الخاصة بنقل المواطنين بفرع النيل برشيد، والرياح البحيري، وترعة المحمودية؛ للالتزام بعدد الحمولة المقررة ومعاقبة المخالفين.

يأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، والحماية المدنية، لاتخاذ اللازم.