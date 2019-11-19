بومبيو توجه لبروكسل لحضور الاجتماع الوزاري للناتو

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توجه وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبدء زيارة في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر، لحضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي " الناتو" ويلتقي مع حلفاء الناتو الرئيسيين.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيترأس في 20 نوفمبر الوفد الأمريكي المشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وأضافت أنه سيجتمع الوزير الأمريكي مع الأمين العام قبل اجتماع قادة الحلف في العاصمة البريطانية لندن في ديسمبر المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة بما في ذلك تقاسم الأعباء والدفاع الجماعي.

ولفتت المتحدثة إلى أن الوفد الأمريكي برئاسة الوزير سيناقش أيضا استمرار التعاون بين أعضاء الناتو لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة مثل الإرهاب وأمن الطاقة.