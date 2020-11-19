قالت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى السبت، تتمثل فى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحرى.

وأضافت شاكر، لـ"الشروق"، أن هناك فرصا لسقوط أمطار غدا الجمعة، لتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة، تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد، على أن يكون هناك نشاط ملحوظ للرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرة مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار ستتوقف بداية من غدا السبت على معظم المحافظات، على أن تستمر بين خفيفة ومتوسطة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا، ذاكرة أن أبرز الظواهر الجوية التي تتبع سقوط الأمطار عبارة عن سحب رعدية وتراجع درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل، ونشاط لحركة الرياح، خاصة على شمال البلاد.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، خاصة أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، وفي حالة الأمطار الغزيرة يتطلب متابعة النشرات الجوية نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، والابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.