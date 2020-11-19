ترامب: لقاحات كورونا قادمة وبسرعة

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قريبًا.
وكتب ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، «اللقاحات قادمة وبسرعة».
VACCINES ARE COMING FAST!!!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020
VACCINES ARE COMING FAST!!!