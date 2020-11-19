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ترامب: لقاحات كورونا قادمة وبسرعة

نور رشوان
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:28 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 3:28 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قريبًا.

وكتب ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، «اللقاحات قادمة وبسرعة».

 


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