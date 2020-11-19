محكمة ألمانية تسحب تصريح مسيرة «ميركل يجب أن ترحل» قبالة ديوان المستشارية

سحبت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين من مجموعة مناوئة للحكومة تصريح كان قد صدر لها لتنظيم مسيرة قبالة ديوان المستشارية.

وذكرت المحكمة اليوم الأربعاء في قرارها الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أنها رفضت طلبا لمنح تصريح " للتجمع الأسبوعي رقم 154 لمسيرة ميركل يجب أن ترحل" من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء في الساحة المقابلة لديوان المستشارية.

وقالت المحكمة إن ما يتعارض مع حق مقدمي الطلب هو أن هناك جلسة للبرلمان منعقدة اليوم " و يجب ضمان تنفيذها بدون معوقات"، ورأت المحكمة أن من الممكن السماح بمسيرة أخرى في مكان آخر تقع على مسافة بضعة مترات، ونوهت المحكمة إلى أن من الممكن التقدم باستشكال على قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة صغيرة تضم أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا، تتظاهر منذ سنوات أمام ديوان المستشارية ضد المستشارة انجيلا ميركل، وكانت قد حصلت على تنظيم تجمعها اليوم .

كانت وزارة الداخلية حظرت اليوم العديد من المسيرات لمناوئي سياسة الحكومة لاحتواء جائحة كورونا مباشرة أمام البرلمان حيث كان يتم التصويت على تعديلات قانون الحماية من العدوى.

في الوقت نفسه، قامت مظاهرات في مناطق أخرى في الحي الحكومي خلت من الالتزام بقواعد مكافحة كورونا كارتداء الكمامة والتباعد المكاني.

كما تم تنظيم مظاهرة قرب القصر الرئاسي بعدما صادق الرئيس الألماني فالتر فرانك فالتر شتاينماير على قيود كورونا والقانون الجديد للحماية من العدوى مساء اليوم الأربعاء.