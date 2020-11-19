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الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة طاقة الرياح الساحلية 5 أضعاف

د ب أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:45 م

تسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها من مزارع طاقة الريح، قبالة السواحل في دول الاتحاد الأوروبي، إلى 5 أمثال مستواها الحالي، بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الوصول إلى صفر انبعاثات غازية بالاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية، اليوم الخميس، "نحن كأوروبيين نمتلك ميزة هائلة"، مشيرا إلى التقدم التكنولوجي والقدرات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الخطة الجديدة للمفوضية الأوروبية ضخ استثمارات بقيمة 800 مليار يورو (947 مليار دولار) بحلول 2050؛ لاستغلال الأحواض البحرية لأوروبا، وهي بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والجزر المحيطة بالاتحاد الأوروبي؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث للبيئة في إنتاج الكهرباء.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح الساحلية بحلول 2050 إلى 25 مثل كمية الإنتاج الحالية، مع استخدام محطات الطاقة الشمسية البحرية العائمة وطاقة الأمواج في توليد الكهرباء.

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