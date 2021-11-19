وزيرة الداخلية البريطانية تعتزم إعلان حماس منظمة إرهابية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الجمعة أنه سيتم حظر حركة "حماس" كمنظمة إرهابية في حملة جديدة على معاداة السامية.

وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة "بشكل متهور" أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل "رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس".

ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لأيديولوجيتها المناهضة للصهيونية، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.

يذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظورفقط حاليا في بريطانيا.

وتابعت "إنها خطوة مهمة، لاسيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور".

وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية أن معاداة السامية شر دائم "لا اتحمله أبدا. يشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع، عندما يتعبدون وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت".

وتابعت الوزيرة "ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.