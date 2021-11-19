الزمالك بدون راحة يستعد لمواجهة البنك الأهلي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض الفريق لتدريبه غدا السبت في الخامسة مساءً، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الزمالك بمقر النادي في الرابعة مساءً، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الربعة والنصف مساء قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، حيث سجل هدفي أبناء ميت عقبة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 84 وعمر السعيد في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث، في حين ظل الدراويش في المركز السابع عشر بلا رصيد.