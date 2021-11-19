قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح الواحد هذا العام بـ 820 جنيها بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن سماع الفلاح عن سعر السلعة أثناء موسم الزراعة كان حلما لكل مزارع حتى يدبر احتياجاته.

وأشار إلى أنّ الوزارة أعلنت في 10 من شهر نوفمبر - وهو موسم زراعة القمح- شراء أردب القمح بسعر 820 جنيها، حتى يتمكن الفلاح من ترتيب شئونه.

وتابع: "عندما يشعر الفلاح أن سعر الأردب 820 جنيها يبدأ في زيادة المساحة المزروعة حتى يتمكن من تحقيق أعلى محصول وزيادة أرباحه من زراعته".

وأكمل: "الدولة توفر البذور الجيدة التي تساعد المزارع على زيادة الإنتاجية وجميع أنواع البذور متوفرة".

وعن مشكلة الأسمدة، قال الشناوي إن امدادات الشركات بالنسبة للسماد مازالت متوفرة ولم يحدث أي زيادات في أسعار السماد، موضحا أن أي مزارع يحتاج إلى سماد سيحصل عليه في مختلف الأماكن.

وأشار إلى أن حصاد القمح يبدأ في بداية أو منتصف شهر إبريل، نظرا لحالة الطقس، مشيرا إلى أن مصر تزرع هذا العام 3.5 مليون فدان من القمح.