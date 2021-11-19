سويسرا: لا نقبل أوامر من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس، اليوم الجمعة، إن سويسرا ترفض تلقي أوامر من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا مفاوضات بين الجانبين، ما لم يتحدد جدول أعمال مشترك بين المفوضية وبرن.

وقال المستشار الاتحادي في مقابلة مطولة مع صحف مجموعة تاميديا الإعلامية: "لا أوامر تعطى أو تقبل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا".

وأضاف كاسيس، أن "المجلس الاتحادي يعرف رغبات الاتحاد الأوروبي. إنها ليست جديدة"، وذلك بعدما تحدث الإثنين الماضي، في بروكسل مع نائب رئيس المفوضية السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، المسؤول عن الملف السويسري الشائك، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واللقاء بين الرجلين هو الأول منذ قرار برن في نهاية مايو الماضي، دفن مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من المناقشات لتكييف الإطار القانوني لمشاركة سويسرا في السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الرئيسي، ووضع آلية لتسوية النزاعات.

وقال كاسيس: "المجلس الاتحادي لا ينوي إطلاقاً استئناف المفاوضات بعد انهيار الاتفاق الإطار في مايو"، مشيراً إلى أن هذا ما قاله لسفكوفيتش.

وأكد سيفكوفيتش الإثنين أن "أي حوار سياسي يجب أن يكون محدد الأهداف وجوهرياً"، موضحاً أن المناقشات الفنية ستكثف وأنه سيلتقي بنظيره مرة أخرى في يناير في دافوس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج زمني وتأكيد استئناف الحوار.

لكن كاسيس قال إن برن لن تخضع لضغط الاتحاد الأوروبي، رداً على تصريح سيفكوفيتش إنه ينتظر خارطة طريق.

وقال المسؤول السويسري: "لم تطرح مسألة تحديد مهلة نهائية في لقائنا". وأكد أن "خارطة طريق للمفاوضات ليست مطروحة حالياً والأمر يتعلق الآن بمعرفة توقعات كل من الجانبين، دون أن ننسى أن لا خلاف في 95% من الحالات".