ألمانيا: إعفاء محطة الغاز المسال في لوبمين من لوائح الرسوم والوصول للشبكة

أعلنت شركة دويتشه ريجاس الألمانية المشغلة لمحطة الغاز في مدينة لوبمين شمالي ألمانيا اليوم السبت أنها ضمنت التشغيل الاقتصادي للمحطة التي يجري بناؤها في الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة أن الوكالة الاتحادية للشبكات أعفتها من اللائحة الخاصة بالرسوم وقواعد الوصول بالنسبة لمحطتها، مشيرة إلى أنه بدون هذا الإعفاء لا يتم السماح للشركات المشغلة بأن تحدد الرسوم وقواعد الدخول الخاصة بمحطتها بحرية.

وذكرت ريجاس أن من الممكن منح الإعفاء في حالات منها على سبيل المثال تحسين المنافسة في إمدادات الغاز وأمن الإمدادات، وقالت إنه بهذا تم ضمان التشغيل الاقتصادي للمحطة.

وتعتزم دويتشه ريجاس تشغيل محطة عائمة للغاز المسال في لوبمين في أوائل ديسمبر المقبل، وكان رئيس مجلس الإشراف على الشركة شتيفان كنابه أعلن مؤخرا أن الشركة ستكون جاهزة تقنيا بحلول مطلع الشهر المقبل لكنها لم تحصل بعد على تصريح المكتب المحلي المختص.

ومن المنتظر أن يتم ضخ ما يصل إلى 5.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في لوبمين في مرحلة التوسع الأولى، وتنص خطط دويتشه ريجاس على توسيع نطاق هذه السعة لاحقا.

وفي سعيها لإيجاد بديل لغاز خطوط الأنابيب الروسي، تعول ألمانيا على مصادر أخرى من بينها الغاز الطبيعي المسال القادم على متن سفن وتقوم ببناء عدة محطات لاستيراد الغاز المسال.

ولفت كنابه إلى وجود شرط آخر مهم لسرعة تشغيل المحطة؛ وقال إن الوكالة نفذت الإجراء بصورة أسرع كثيرا مما كان عليه الحال في الماضي.

وذكرت دويتشه ريجاس أن الإعفاء صدر أيضا لمحطات غاز مسال أخرى، ويسري على مدار 20 عاما، ويسري على تغذية تصل إلى 13.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا.

يذكر أن السفينة المطلوبة لتغيير الغاز المسال إلى الشكل الغازي في طريقها حاليا إلى ألمانيا، حيث انطلقت السفينة "نبتون" التي يتجاوز طولها 280 مترا من ويلز، ووصلت في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم قبالة ميناء سكاجن شمالي الدنمارك وفقا لخدمات تحديد أماكن السفن على الإنترنت.

وكانت تصريحات سابقة لشركة ريجاس أفادت بأنها ستفرغ هناك احتياطات الوقود التي لن تحتاج إليها في لوبمين.