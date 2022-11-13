بلغاريا تلقي القبض على 5 أشخاص عقب انفجار دموي في اسطنبول

ألقت السلطات البلغارية القبض على 5 أشخاص، اليوم السبت، بعد حوالي أسبوع من هجوم في مدينة اسطنبول التركية أودى بحياة 6 أشخاص وتسبب في إصابة العشرات.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن سيجكا ميليفا، المتحدثة باسم مكتب النائب العام البلغاري قولها إنه تم اتهامهم بـ"معاونة الجاني المرجح ارتكابه العمل الإرهابي".

ورفعت عمليات القبض على المتهمين في الدولة المجاورة لتركيا عدد المحتجزين فيما يتعلق بهجوم إسطنبول إلى 22، من بينهم المشتبه بهم الرئيسيون.

وأسفر الهجوم الذي تم تنفيذه في شارع تسوق مزدحم في إسطنبول في 13 نوفمبر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وكتبت وزارة الصحة التركية عبر موقع تويتر اليوم أن 10 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم اثنان في الرعاية المركزة.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأسبوع الماضي أن: "من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية "حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب" كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان". ونفت القيادات الكردية في سوريا الاتهامات التركية لها بالوقوف وراء عملية التفجير.

وأوضحت المتحدثة باسم النائب العام أن المقبوض عليهم في بلغاريا "يرجح تقديمهم الدعم اللوجيستي والتواصل" بعد الهجوم، ولم تدل بأية تفاصيل، مثل جنسية المقبوض عليهم أو كيفية دخولهم إلى بلغاريا.