استدعت وزارة الخارجية الهولندية، الجمعة، السفير الروسي ألكسندر فاسيليفيتش شولجين، بسبب انتقاد موسكو قرار محكمة لاهاي في قضية إسقاط طائرة الركاب الماليزية بالأجواء الأوكرانية عام 2014.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، عبر حسابه في تويتر، إن إعلان روسيا أن المحاكمة الخاصة بالطائرة "مي هي 17" كانت ذات دوافع سياسية يعتبر ردا يجب إدانته، وغير مقبول.

وأضاف: "استدعينا السفير الروسي في لاهاي إلى وزارة الخارجية بسبب تصريح وزارة الخارجية الروسية حيال قرار المحكمة"، مشيرا أنه سيطلب من شولجين توضيحات بخصوص الاتهامات المتعلقة بنظام العدل في هولندا.

وكانت الخارجية الروسية، قد أصدرت بيانا قالت فيه إن محكمة منطقة لاهاي تحرك بدوافع سياسية، وهي التي كانت تنظر في الدعوى المرفوعة ضد 3 مواطنين روس وآخر أوكراني مسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا عام 2014.

وقضت المحكمة، الخميس، بسجن 3 أشخاص مدى الحياة لإدانتهم بإسقاط الطائرة الماليزية.

واعتبرت الخارجية الروسية أن قرار المحكمة "متحيز وغير موضوعي".

واعتبرت روسيا أن محكمة لاهاي "شوهت" مصداقية النظام القضائي الهولندي عقب تحركها بشكل ينتهك مبدأ الحيادية، وتجاهل احتمال إسقاط الطائرة من قبل أوكرانيا، والاستناد إلى أدلة ليست كافية ولا قطعية.

وأدى حادث إسقاط الطائرة إلى مصرع 283 راكبا و15 من طاقم الطائرة.​​​​​​​