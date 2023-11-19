مرشحة للرئاسة الأمريكية: الدعم المطلق لإسرائيل يهدد بحرب نووية

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قالت جيل ستاين المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، إن الرئيس بايدن والقادة الأمريكيين قد يؤدون إلى نشوب حرب نووية من خلال تصرفاتهم الداعمة لإسرائيل، وفقا لما نقلت صحيفة" نيوز ويك" الأمريكية.

وأشارت ستاين إلى أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية لإسرائيل، بالإضافة إلى سفينتين حربيتين أو مجموعات من الصواريخ، ليصبح بيد إسرائيل نيران هائلة تعادل أضعاف قوة قنبلة هيروشيما معبأة في غواصة نووية واحدة.

ووصفت المرشحة الأمريكية تصرفات إسرائيل تجاه غزة بأنها إبادة جماعية، كما اتهمتها بأنها دولة فصل عنصري.

وأكدت أن إسرائيل ستفقد مستقبلها حالة استمرارها في سياستها، وسيأتي جيل من المقاومة أشد قوة وشراسة من حماس.

وقالت منظمتي هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية إن معاملة إسرائيل للفلسطينيين ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وتقول "نيوزويك" إن إسرائيل ترفض اتهامات الإبادة جماعية والفصل العنصري باعتبارها "معاداة للسامية".