قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات مع شركاء التنمية في مجال الزراعة ضمن محور الغذاء لبرنامج نوفي بقيمة 3.400 مليار دولار استمارات، تم حشد منها 1.600 مليار دولار من خلال ووزارة التعاون الدولي.



وأضاف القصير، أن التغير المناخي يمثل أكبر التهديدات لكثير من المجتمعات على نحو يصعب معه الوصول إلى التعهدات الدوليه، وهو ما يجعل التكيف أكثر صعوبة وتكلفة لذلك يتم اتخاذ إجراءات جزرية لمواجهة التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن الدول النامية لا تستطيع وحدها التغلب والتكيف مع على الآثار التغيرات المناخية لذلك يجب الالتزام بالتمويل الميسر المطلوب من المؤسسات الدولية على نحو اكثر استدامه.



جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.