إعلام إسرائيلي: اشتباه في تسلل طائرتين بدون طيار من لبنان

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل طائرتين بدون طيار "درونز" من لبنان إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة القطاع الأوسط للحدود.



وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية باعتراض طائرتين بدون طيار تسللتا من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار عند الحدود مع لبنان.



يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.



وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إن مقاتليها استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـ"الإصابات المؤكدة".



جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر الماضي، قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف شهداء وجرحى في لبنان وقتلي ومصابين في إسرائيل.