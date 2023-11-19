الملك عبد الله يتعهد باتخاذ إجراءات مناسبة بعد استهداف إسرائيلي لمستشفى ميداني أردني بغزة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الاعتداء الإسرائيلي على الكوادر الطبية بالمستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة جريمة بشعة، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عاهل الأردن مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، اطمأن خلاله على المصابين جراء قصف إسرائيلي تعرض له محيط المستشفى، الأربعاء، وفق بيان للديوان الملكي، وأوردته وكالة الأناضول.



والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، أثناء محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي.



وقال الملك عبد الله للخطيب: «نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم»، مجددا دعمه للجهود الجبارة التي تجريها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج أهل غزة.



وأوضح الملك أن تلك الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين.



بدوره، قال قائد قوة المستشفى إن جميع كوادر المستشفى بخير، مؤكدا أن المعنويات عالية، وأن المصابين يتلقون العلاج اللازم.



وشدد على الجاهزية لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للأهل في غزة، وفق البيان الملكي.



وسبق أن تعرض المستشفى الميداني الأردني بغزة إلى بعض الأضرار، وخرج عن الخدمة؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.



وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يوميا.



ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجانا.



ولليوم 44، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب.