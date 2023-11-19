الأونروا: إسرائيل توافق على وقود يكفي نصف الحد الأدنى لمتطلبات العمليات الإنسانية في غزة

الأونروا في غزة: الوكالات الإنسانية يجب ألا تُجبر للاختيار بين الضروريات المنقذة للحياة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطيني في الشرق الادنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أسابيع طويلة من التأخير، وافقت على دخول نصف الحد الأدنى المطلوب يوميا من الوقود للعمليات الإنسانية في غزة.

وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، في بيان صحفي، على ضرورة عدم فرض شروط على الإغاثة الإنسانية أو استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وذكر المفوض العام أن الكمية المتاحة أقل بكثير من احتياجات محطات تحلية المياة ومضخات الصرف الصحي، والمستشفيات، ومضخات المياه في الملاجئ، وشاحنات المساعدات، وسيارات الإسعاف، وشبكات الاتصال، كي تعمل بدون انقطاع، حيث شدد على ضرورة عدم فرض قيود على الوقود اللازم لتلك الأنشطة.

وأضاف المفوض العام للأونروا إنه بدون الكمية الكافية من الوقود: "لن يتوفر للناس سوى ثلثي احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة، أجزاء كبيرة من غزة ستشهد استمرار فيضان الصرف الصحي بما يزيد مخاطر الأمراض، لن يمكن إزالة 70% من النفايات الصلبة، ما يمثل مشكلة صحية كبرى، وستُضطر الأونروا إلى التعامل مع عدد مُخفض من شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا إلى غزة عبر رفح".

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" إن الوكالات الإنسانية يجب ألا تُجبر على اتخاذ قرارات صعبة للتفضيل بين الأنشطة المنقذة للحياة، محذرا من أن التوترات في المجتمع، الذي كان مترابطا للغاية، من المرجح أن تزيد بما يجعل من الصعب على الأونروا والوكالات الأخرى العمل في بيئة أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ودعا المسؤول الأممي إلى توصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط، للحفاظ على استمرار جميع الأنشطة المنقذة للحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تقليصا كبيرا في تلك الخدمات، بما في ذلك توفر الماء ومعالجة الصرف الصحي.

وشدد على ضرورة عدم فرض الشروط على الإغاثة الإنسانية أو استخدامها لتحقيق أجندات أو مكاسب سياسية أو عسكرية.

وكان مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، توماس وايت، قال إن كميات محدودة من الوقود دخلت القطاع، مشيرا إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على 50% فقط من المتطلبات اليومية من الوقود لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى فجوات في الاستجابة الإنسانية.