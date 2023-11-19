 رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة في غزة - بوابة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة في غزة

وفا
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 1:18 م

أدانت رابطة العالم الإسلامي، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة.

وندد أمين عام الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حد للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.


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