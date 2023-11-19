جهود بني سويف في مواجهة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، عددا من الحملات لتكثيف الجهود والأنشطة الميدانية.

وأسفرت الحملات عن رفع القمامة والمخلفات، بطريق الفيوم القديم، والمؤسسة، وشارع أحمد عرابي، وشارع عبدالسلام عارف، وحي الرمد، وشارع 17 بني سويف الجديدة، وميدان وكوبري حارث، وميدان المديرية، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وشارع حلمي الملط.

كما تم إزالة 17 حالة تعدِ بالبناء على الأرض الزراعية بقرية إهوة على مساحة حوالي 15 قيراطا، بجانب إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية الدوية، والتحفظ على مواد البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة مدحت صلاح، حملة لنقل 140 طن قمامة من المحطة الوسيطة إلى مصنع التدوير بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما تم رفع المخلفات بمدخل مدينة ببا، وشوارع "بورسعيد، والتحرير، والشباب، والمستشفى"، وقرية جزيرة ببا، وقرية كفر ناصر.

بينما تم صيانة 60 كشاف إنارة بدائرة المركز، مع استمرار تنفيذ خطة المحافظة في ملف ترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق الرئيسية والمصالح الحكومية وغيرها، فيما تم إزالة 5 حالات تعد في المهد على مساحة من الأرض الزراعية بقرى المركز.

من ناحية أخرى، تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية، شملت عدم الإعلان عن أسعار السلع، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وذلك خلال حملة نظمتها الإدارة الصحية، تحت إشراف الوحدة المحلية.

كما عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا الاجتماع الأسبوعي، برئاسة ناصر سيف؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتي من ضمنها التقنين والتصالح، والمتغيرات المكانية، والإزالة في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وملفات النظافة ورفع التراكمات، وتمهيد الطرق وإنارة أطراف القرى، ورفع الإشغالات، والإعلانات المخالفة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية وغيرها.