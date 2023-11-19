أرجع معاون وزير التموين، كريم جمعة، ارتفاع أسعار السكر الحر، إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالسوق الموازية، قائلا: «انخفاض قيمة الجنيه مع احتساب قيمة السكر في الخارج على سعر البورصة المرتفع هذا العام؛ أدى لهذه الارتفاعات».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحيديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن شركات القطاع الخاص المستوردة للسكر تواجه تحديات؛ بشأن تدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى انعكاس أزمة تدبير الدولار على نقص الكميات المعروضة بالأسواق.

وأشار إلى توفير الوزارة السكر ببطاقات التموين مقابل 12.6 جنيه، قائلا: «هذا السعر غير موجود في أي مكان بالعالم»، موضحا أن الوزارة تحاول طرح بعض الكميات عبر البورصة المصرية للسلع؛ من أجل توفير الإتاحة بالأسواق.

ولفت إلى ضخ بعض شركات القطاع الخاص، السكر المنتج محليا مقابل أسعار مرتفعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى طرح الوزارة ما يتراوح بين 150 إلى 160 ألف طن عبر البورصة السلعية، فضلا عن 65 ألفا على بطاقات التموين شهريا.

وأوضح أن كميات السكر المستورة من الخارج والتي تمثل 10% من إجمالي الاستهلاك المحلي تعادل حوالي 900 ألف طن من إجمالي استهلاك 3.2 مليون طن، مشيرا إلى امتلاك التموين مخزون استراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل من العام المقبل.