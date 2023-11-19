السجن 15 عامًا لشخص و3 سنوات لآخر لحيازتهما 21 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، السبت، "م.ع.م"، ميكانيكي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، و"ك.ى.م"، بالسجن لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 15827 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وحوزتهما مواد مخدرة خاصة الحشيش.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار للمتهم الأول في قضية جنح قسم ثالث المنتزه، انتقلت الشرطة إلى الوحدة السكنية التي دلت التحريات على اتخاذها من جانب المتهم محلًا لإقامته؛ حيث تبين وجود المتهم الثاني، وبحوزته طربة حشيش، ووجدَ داخل الشقة 20 طربة لذات المخدر.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الثاني بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الإتجار، وكان بصدد إعدادها للمتهم الأول لترويجها، وأن الشقة السكنية تخضع للسيطرة المادية للأول.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المقدم.