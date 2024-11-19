وزير الإنتاج الحربي: تطوير أداء العاملين بشركة حلوان للآلات لزيادة نسبة المكون المحلي

المهندس محمد صلاح الدين يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية

شدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، على اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات.

كما تفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع و التأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

كما تفقد العديد من خطوط الإنتاج ومنها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية و التي يتم تأمينها ضد أية محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة و جودة عالية، و تفقد أيضا خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة والذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة.

كما تفقد الوزير شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، التي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية والمدنية، كما تفقد العديد من الخطوط الأخرى والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية.

حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية و التي تشمل مجموعة متنوعة من "طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل"، و تشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

وأشار إلى حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات و الوحدات التابعة.