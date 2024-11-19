وزراء خارجية أوروبيون يبحثون في وارسو تعزيز دعم أوكرانيا والعلاقات المستقبلية مع أمريكا

يبحث وزراء خارجية بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، تعزيز الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، بالإضافة إلى العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب.

ويقول ترامب إنه يتوقع أن تبذل أوروبا جهدا أكبر من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ويجتمع في وارسو اليوم، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي. ومن المقرر أن ينضم وزيرا خارجية المملكة المتحدة وإسبانيا عن بعد.

كما سيشارك في الاجتماع، المفوضة السامية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المقبلة كايا كالاس.

وقال مضيف الاجتماع، سيكورسكي، إنه يأتي بسبب الهجمات الصاروخية المكثفة التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتغييرات التي يمكن أن تشهدها نتيجة لذلك العلاقات عبر الأطلسي.