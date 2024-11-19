16 عرضا عالميا بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض العالمية المشاركة في دورته الـ 25.

وضمت القائمة 16 عرضا، هم: "عودة النجم" لليمي بونيفاسيو (الصين)، و"اكتمال القمر" لجوزيف نادج (فرنسا)، و"الوجوه لهيدي لامار" لكاي آن شوماخر (النمسا)، و"صرخة في الظلام" للينرسون بولونيني (البرازيل)، و"الفراشة والخيط الأحمر" ليوري ماتسو مارو (اليابان)، و"الكونت نولين" لإيغور كيسوف (روسيا)، و"ليزا الفقيرة" لمارك روزوفسكي (روسيا).

وأيضا "حدود تونس" لأنادورا دورنو (تونس/إيطاليا)، و"أكامورا أو كل شئ عن أمي" لباولو مانينا (إيطاليا)، و"المعطف" لعريف أتالاي (تركيا)، و"دونجا هوتا" لإنكيدو خالد (بلجيكيا)، و"قبيلة المالفيني" لدانييلي فرانسيسك (مارتينيك/فرنسا)، و"فريدة ودياغو" لخوان دي توريس (إسبانيا)، و"غربة" لجارزي زون (بولندا)، و"في اتجاه الحرية" لأنيبال غرين (فينزويلا)، و"بحيرة البجع" لخوان دي توريس (إسبانيا).

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".