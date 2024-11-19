المبعوث الأمريكي بعد لقائه بري: قرار وقف إطلاق النار في لبنان بات قريب المنال

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين، إن مباحثاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، كانت «جدية وبناءة».

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع رئيس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء: «أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع، وأنا هنا لتسهيل القرار، لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء، وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا».

وأكد أنه ملتزم بالعمل مع حكومتي لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع، قائلًا إن «قرار وقف إطلاق النار بات قريب المنال».

وتتوسط الولايات المتحدة - حليفة إسرائيل الأوثق - للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي.

والاثنين قالت القناة 12 العبرية، إن «الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في لبنان تصل إلى مرحلة حاسمة هذا الأسبوع».

وأوضحت أنه «بعد أن أحالت سفيرة واشنطن ليزا جونسون، الاقتراح الأمريكي الإسرائيلي إلى لبنان الخميس، أرسل حزب الله وثيقة رد إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسيسلمها الأخير إلى هوكشتاين الذي وصل بيروت الثلاثاء».

وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن يراجع هوكشتاين رد حزب الله مع ممثلي الحكومة اللبنانية، واعتمادا على درجة التقدم، سيتم تحديد الخطوات التالية».

والأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المبعوث الأمريكي يصل بيروت الثلاثاء، للقاء مسئولين لبنانيين، والحصول على رد الحكومة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث «التزام الطرفين (إسرائيل وحزب الله) بقرار مجلس الأمن 1701، مع ضمان حق الدفاع عن النفس».

كما يقضي المقترح بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنع الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب، وفق إعلام عبري.