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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية إيران يجدد عزم بلاده الرد على الهجوم الاسرائيلي على إيران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:50 ص

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إعلان طهران اعتبار الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية عدوان جديد ومن المنتظر الرد عليه في الوقت المناسب.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية اليوم – نقلتها وكالة إرنا الإيرانية-: "إيران لن تتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين"، متهمًا إسرائيل بالسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها.
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين"، متابعًا: "تعاملنا بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم نتخذ قرارات انفعالية".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، أعلن في تصريحات صحفية أمس الاثنين، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني، حيث تم تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي ".
كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ هجوما على إيران تتضمن أهدافا عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

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