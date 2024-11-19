وجه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، الشكر للقيادة السياسية، مشيدًا برسائل الرئيس الواضحة في أكتوبر الماضي لتعديل قانون الإيجار القديم.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «يحسب للرئيس السيسي أنه أرسل برسائل واضحة للجميع، سيدات مصر والأرامل وكبار السن بتشكر حضرتك».

ونوه أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم؛ لم يكن متوقعا، متابعا: «أصبنا بهيستريا، الحكم لم يكن متوقعا نهائيا، 70 سنة وإحنا في قهر وظلم سنوات طويلة».

وأشار إلى أن المستأجرين يدفعون إيجارات زهيدة، معقبا: «معي عقود لشقق في جاردن سيتي بـ 2 جنيه، ومصر الجديدة بـ 3 جنيهات و60 قرشا».

وأضاف أن حكم الدستورية اعتبر ثبات الأجرة اعتداء على قيمة العدل، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الوحيد الذي اهتم بهذه القضية بعد تجاهلها من الأنظمة السابقة.