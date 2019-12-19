مقتل وإصابة 3 مدنيين في انفجار سيارتهم بالعاصمة الأفغانية كابول

لقى مدني مصرعه، وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة بسوق تجاري بكابول تم زرعها في سيارة خاصة.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية "كابول" فردوس فارامرز- اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى سوق تجاري بغرب كابول حينما انفجرت القنبلة، موضحا أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الإرهابي حتى الآن، كما أنه من غير الواضح أسباب استهداف السيارة.

يذكر أن حركة "طالبان" الإرهابية، التي تسيطر حاليا على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، تشن هجمات تفجيرية صغيرة وكبيرة تستهدف منشآت ومسئولين حكوميين بشكل شبه يومي.