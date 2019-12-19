محافظ أسوان يعطي مهلة أخيرة حتى 8 يناير للتصالح في مخالفات البناء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مهلة أخيرة حتى 8 من شهر يناير المقبل، لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من خلال اللجان الفنية التى تم تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث ستتولى هذه اللجان تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر بكل منطقة دون مغالاة ، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنهاء هذه الإجراءات قبل إنتهاء المدة المحددة لذلك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالارتقاء بجودة الخدمات الجماهيرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، بجانب سرعة الانتهاء من استرداد الأراضى المتعدى عليها لفرض هيبة الدولة والقانون.

جاء ذلك خلال عقد، اليوم، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن ، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان ، بجانب اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ومدير عام البيئة.

وأوضح المحافظ، أنه حتى الآن وصل عدد المتقدمين إلى 3124 حالة حيث تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضى الدولة منهم 1486حالة تم الإنتهاء من معاينتها ، فيما تم سداد رسوم الفحص من 2508 حالة وأيضاً تم سداد رسوم المعاينة من 1850 حالة ، بينما تم تحرير العقود لـ 53 حالة.

وأكد أشرف عطية أن هناك فرصة أخيرة أمام رؤساء الوحدات المحلية لإثبات كفائتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل والتحديات من خلال التواصل المباشر بالمواطنين والمرور الميدانى اليومى فى كل مكان للتعرف من قرب على المشاكل وسرعة التعامل معها لأن المواطن لديه حقوق علينا ، وخاصة فى مجالات النظافة العامة وتحسين البيئة والإزالة الفورية لأى تعديات أو إشغالات فى المهد قبل أن تتحول إلى مشكلة متشعبه تحتاج لجهد ووقت أكبر لحلها.

وشدد المحافظ على ضرورة إستغلال قوة القانون بكل جدية وحزم ، بجانب المتابعة والرقابة المشددة لمديرى ومهندسى الإدارت الهندسية والتنظيم مع تحديد مسئولياتهم ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية فى تطبيق المزادات وطرح وإسناد المشروعات على أن يتم عرض ذلك أولاً بأول على المحافظ لمراجعة ذلك لضمان سلامة وصحة الإجراءات المنفذة .