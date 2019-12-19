انقطاع الكهرباء في مناطق في لاتفيا واستونيا بسبب العواصف

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أدى هبوب عواصف قوية في أنحاء دول البلطيق، أمس الأربعاء، لانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في المنطقة.

وكانت العواصف، التي تصل سرعتها إلى 27 مترا في الثانية، قد ألحقت الضرر بأبراج الكهرباء وأدت لاقتلاع الأشجار مساء أمس الأربعاء.

وأظهرت المعلومات التي نشرتها شركة الكهرباء في استونيا أن أكثر من 50 ألف منزلا بدون كهرباء حاليا.

وفي لاتفيا، انقطع التيار الكهربائي عن 17 ألف منزل.

وعرقلت الرياح حركة الشحن على طول ساحل بحر البلطيق.

وفي مناطق واقعة بالقرب من الساحل، جرى استدعاء قوات الاطفاء عقب سقوط أشجار على سيارات متوقفة وإغلاق الطرق.