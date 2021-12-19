وزراء الصحة الألمان يطالبون بتشديد قواعد الدخول إلى البلاد لمواجهة أوميكرون

طالب وزراء الصحة الألمان بتشديد قواعد الدخول إلى ألمانيا للحماية من الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وستطبق الإجراءات المنتظرة على الوافدين من "مناطق تحور الفيروس"، بما في ذلك المسافرين من تلك المناطق الذين يمرون فقط عبر المطارات الألمانية.

وقال وزير الصحة الاتحادي، كارل لاوترباخ، في تصريحات لـ(د.ب.أ) بعد حضور اجتماع غير عادي مع وزراء الولايات لمناقشة الوضع الوبائي:"إن جعل الدخول أكثر أمانا يساعد على عدم انتشار المتحور أوميكرون بسرعة كبيرة".

وتابع لاوترباخ، الذي يتوقع أن تتعرض البلاد لموجة خامسة "هائلة" من الاصابات بكورونا "لا يمكننا منع الانتشار، يمكننا فقط تأخيره. كلما استغرق الأمر وقتا أطول لأن يصبح أوميكرون هو المهيمن في ألمانيا، كان ذلك أفضل".

ويطالب الوزراء على وجه التحديد بإلزام المسافرين من سن السادسة، الذين أقاموا في منطقة مصنفة كمنطقة تنتشر بها سلالة الفيروس في أي وقت خلال الأيام العشرة الأخيرة، بتقديم دليل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" سلبي قبل المغادرة - وعدم الأخذ بعد الآن بالاختبارات السريعة.

كما ستطبق القيود على المسافرين العابرين (ترانزيت) في المطارات الألمانية.

وفي الوقت ذاته، فإنه اعتبارا من اليوم الأحد، ستعتبر فرنسا والدنمارك مناطق "عالية الخطورة" بسبب معدلات الإصابة بها. وهذا يعني أنه سيجري تصنيف جميع الدول المجاورة لألمانيا، باستثناء لوكسمبورج، على هذا النحو.

ويجب على أي شخص يأتي من هذه المنطقة ولم يتم تطعيمه بالكامل أو لم يتعافى أن يخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع امكانية انهاء مدة الحجر الصحي بعد ظهور نتيجة سلبية لفحص كورونا بعد 5 أيام من الدخول على أقرب تقدير.

ويعتبر التصنيف "عالي الخطورة" الذي تضعه الحكومة الألمانية هو أقل حدة من تصنيف "منطقة متحور فيروس".

وتخضع فقط جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي لتصنيف "متحور فيروس".

وفي وقت متأخر من مساء السبت، قررت هيئة مكافحة الأمراض التابعة لمعهد روبرت كوخ تصنيف بريطانيا على أنها منطقة "متحور فيروس" من جانب الحكومة الاتحادية في ألمانيا اعتبارا من يوم غد الاثنين. وهذا يعني أن الدخول من بريطانيا إلى ألمانيا سيكون مقيدا بشكل كبير.

كما أظهر استطلاع رأي نشرته مؤسسة "يوجوف" لصالح (د.ب.أ) أن ثلث الألمان سيسعون لتجنب غير الملقحين خلال العطلات.

وأعرب 35 % من بين ألفي مشارك في الاستطلاع عن رغبتهم في تجنب الأشخاص غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة.

فيما قال 25% إنهم سيتخذون احتياطات خاصة خلال لقاء الأشخاص غير الملقحين. وذكر 15 % أنهم سيراعون قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. وقال 9 % أنهم سيطلبون إجراء فحص كورونا سريع قبل مقابلة الآخرين.

وبالنسبة لـ 9 % من المشاركين، يلعب عدم تلقي اللقاحات دورا في تحديد من يقضون الوقت معهم خلال "الكريسماس"عيد الميلاد.

وعبر 29 % عن عدم اهتمامهم بعدم تلقي من يقابلون اللقاح.

وتعاني ألمانيا من موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا. وأفاد معهد روبرت كوخ يوم السبت بأن معدل الاصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام بلغ 8ر321 حالة. واستقر الرقم في اليوم السابق عند 8ر331.