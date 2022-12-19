وزير الصحة اللبناني يتسلم مساعدات طبية من قطر

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، مساعدات تتضمن أدوية الأمراض المزمنة مقدمة من "الهلال الأحمر القطري" بتمويل من "مؤسسة قطر الخيرية" تتضمن 308ر413 علبة دواء من أدوية الأمراض المزمنة.

وتسلم الأبيض الأدوية اليوم الإثنين في لقاء حضره مستشار سفير قطر في لبنان علي مطاوعة، ومدير بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان الدكتور محمد السوسي.

وتضمنت المساعدات نحو أربعمئة وإحدى ثلاثين ألف علبة دواء، لأحد عشر صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة الأكثر احتياجا، بحسب لائحة وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وسيتم تقديم ما يعادل 70 % من هذه الأدوية إلى وزارة الصحة العامة لتوزيعها مجانا على المرضى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، على أن يتم تقديم 30% من الكمية المتبقية إلى وزارة الداخلية والبلديات لتوزيعها على صيدليات قوى الأمن الداخلي في لبنان.

وقال الأبيض في كلمة له بأن هذه المساعدة "تشكل استمرارا للدعم القطري المتواصل والمشكور للبنان ولا سيما المشاريع الخاصة بالقطاع الإستشفائي ومن بينها دعم المستشفيات الحكومية من خلال مساعدات من المازوت تفوق قيمتها خمسة ملايين دولار"، مشيرا إلى " دعم مستشفى الكرنتينا من خلال المباشرة بمشروع المبنى الجديد المجاور للمستشفى بقيمة حوالى عشرين مليون دولار، وغير ذلك من دعم المستشفيات الأخرى".

ولفت إلى" البرامج المهمة المتعددة التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في لبنان لمساعدة اللبنانيين والنازحين وكان أبرزها في الفترة الأخيرة التعاون المثمر لتوفير مياه الشرب الصالحة في عرسال للبنانيين والنازحين وكذلك توفير هذه المياه الصالحة في أماكن أخرى في لبنان".

من جهته أعلن السوسي "بأن التعاون البناء الذي يلقاه الهلال الأحمر القطري من وزارة الصحة العامة يشكل دافعا للإستمرار وتقديم المزيد من المشاريع بدعم وتبريك من السفارة القطرية في بيروت".

وقال إن "مشروع الأدوية وارد على خطة الهلال الأحمر للعام 2023، وهذه الهبة هي جزء منه لأن المشروع سيستمر ".

وأضاف "سنقوم ما بوسعنا ليتعافى لبنان ولمساعدة أهله وجميع المقيمين على أرضه، وسيتعزز ذلك خلال العام المقبل".

يذكر أن دولة قطر قدمت للبنان العديد من المساعدات منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.