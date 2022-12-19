كشف أحمد مراد، أحد ضحايا تطبيقات القمار الالكتروني، تفاصيل بداية دخوله هذه الألعاب، قائلا: "الموضوع بدأ معايا من سنة وتحول إلى إدمان، وأول حاجة بدأت بها في هذه الألعاب 50 جنيه، وتوقفت عن هذه الألعاب منذ 5 شهور".

وأشار أحمد مراد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه ربح 17 ألف جنيه من ألعاب تطبيقات القمار الإلكتروني ولكنه لم يسحب المبلغ وقامر بهم في اللعبة بهدف كسب المزيد، موضحا أن هذه الطريقة في التفكير هي الإدمان، موضحا أنه شارك في أحدى ألعاب القمار بسبب الفضول بعد انتشارها بين أصدقائه.

واستكمل: "خسرت الـ17 ألف جنيه في لعبة مراهنات الكترونية وكنت أقضي 9 ساعات يوميا في المرهنات والمشاركة في ألعاب الرهانات تتم ببيانات وهمية"، موضحا أن اللعبة تغري المشارك بعدم سحب الأموال التي حصل عليها، والكثير من أصدقائه يستعلمون تطبيقات القمار الالكتروني كاستثمار.