افتتاح أول غرفة استماع لضحايا العنف ضد المرأة المصرية في الإسكندرية

شهدت سراي محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، الاثنين، أول غرفة استماع "مؤمنة" مخصصة للاستماع للمرأة "ضحية العنف" على مستوى الجمهورية، وتم تصميمهما وفقًا لمعايير العدالة الناجزة عالميًا، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة، ويحفظ حقوق الضحايا خلال الفترة القادمة.

وتم تجهيز الغرفة تقنيًا، ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، بما يسهل آلية العمل داخلها، ولا سيما إدلاء الشاهدة بشهادتها بكل سهولة وأمان، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر مراسم افتتاح الغرفة، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة للأبنية المحاكم، والمستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، نيابة عن المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

كما حضر المراسم المستشارة وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وكرستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات حقوق الإنسان.

ويُشار إلى أن الغرفة توفر مساحة مكانية آمنة للمرأة "ضحية العنف" حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغط من جانب الخصوم، مع منع أي مسببات للإيذاء أو الصدمة، بجانب أمان شهود الإثبات؛ لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.