فخري الفقي يكشف تفاصيل طرح 7 فنادق مملوكة للدولة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الطروحات الحكومية ليس جديدا، ويشمل حوالي 50 شركة وأصلا من الأصول المطروحة للبيع، للقطاع الخاص سواء بشكل جزئي أو كلي.

وكشف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الأربعاء.

وأوضح أن الطرح سيشمل 7 فنادق مملوكة للدولة، لن يحصل تحالف طلعت مصطفى على شريحة من أسهم هذه الفنادق، ولكن سيضيف زيادة على رأس المال بنسبة 37%، منوها بأن القطاع السياحي يستهدف زيادة الغرف الفندقية من ربع مليون غرفة فندقية، إلى نصف مليون غرفة، بواقع 50 ألف غرفة فندقية سنويا.

وأفاد بأن إجمالي الغرف الفندقية والطاقة الفندقية في مصر تصل 250 ألف غرفة، ومع افتتاح العديد من المشروعات السياحية في مصر، فهناك حاجة لمضاعفة الطاقة الفندقية، مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية تحمل 10 إلى 12 مليون سائح، وبالتالي زيادتها مهم للغاية خلال السنوات الخمس المقبلة.