نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدد من القرى في 4 مراكز

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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ5 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك على النحو التالي:

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط بمركز كوم حمادة.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر السوالم قبلى التابعة لقرية ششت الأنعام بمركز إيتاى البارود.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية برسيق التابعة للوحدة المحلية بقرية دمسنا بمركز أبو حمص.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح بمركز بدر.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية نبيل الوقاد التابعة لقرية أحمد عرابي بمركز بدر.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً؛ تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشارت إلى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة، واعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.



