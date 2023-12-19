 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله - بوابة الشروق
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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله

طائرات الاحتلال الإسرائيلي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 4:44 م

شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات، اليوم الثلاثاء، على مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، أفادت الشبكة الإخبارية بأن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل في عدة مستوطنات ومناطق عدة في الجليل الأعلى؛ للاشتباه في تسلل طائرات دون طيار.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة دون طيار أطلقت من جنوب لبنان فوق سهل الحولة في الجليل الأعلى.

كما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن طائرة دون طيار إسرائيلية استهدفت خلية لحزب الله قرب حانيتا في الجليل الغربي.


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