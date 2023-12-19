لوفتهانزا تعاود طلب طائرات صغيرة من شركة بوينج لأول مرة منذ سنوات

عاودت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران شراء طائرات للمسافات القصيرة والمتوسطة من شركة بوينج الأمريكية وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وأعلنت لوفتهانزا في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة أكدت طلب 40 طائرة طراز 737-8 ماكس وإلى جانب ذلك أَمَّنَتْ خيارا لشراء شراء 60 طائرة أخرى من الشركة الأمريكية.

يذكر أن مجموعة لوفتهانزا تعتبر منذ عام 1968 من أكبر عملاء الطائرة 737 وهي الطائرة الأكثر إنتاجا في العالم، وكانت لوفتهانزا أخرجت آخر طائرة من هذا الطراز في 2016 وقصرت التشغيل في المسافات القصيرة على أسطول طائرات ايرباص.

وحسب بوينج، كانت آخر مرة تشتري فيها لوفتهانزا طائرة جديدة طراز 737 في عام 1995. وتستعين لوفتهانزا بطائرات من إنتاج الشركتين الكبيرتين بوينج وايرباص في رحلات المسافات البعيدة.

وكانت لوفتهانزا طلبت من موردها الدائم ايرباص 40 طائرة من الطراز الأصغر ايه 220 التي تسع لـ 148 مقعدا والتي ستدخل الخدمة اعتبارا من عام 2026 ولاسيما لدى الشركة الجديدة سيتي ايرلاينز في ميونخ وفرانكفورت.

وأَمَّنَتْ لوفتهانزا بالإضافة إلى ذلك 20 خيارا إضافيا لطائرات ايه 220 و40 خيارا للطائرة النفاثة القياسية ايه 320.

ووفقا لبيان الشركة فإن قيمة إجمالي الطائرات التي تأكد طلبها تبلغ قرابة 9 مليارات دولار، ومن المعتاد أن يحصل عملاء الطلبيات الكبيرة على تخفيضات كبيرة.